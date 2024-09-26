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نائب محافظ الغربية: لكل مواطن حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه

الدكتور محمود عيسي
الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، فيتو

 أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير من قِبل المسؤولين في مهامهم، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

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وأشار نائب محافظ الغربية في تصريحاته لـ ڤيتو، إلى أهمية الالتزام التام من قِبل جميع الجهات المعنية، مشددًا أن أي تقصير سيواجه بعقوبات صارمة. 

وأكد ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة في رفع كفاءة الخدمات، سواء في القطاعات الصحية أو التعليمية أو الخدمية الأخرى.

الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية في تصريحه لـ فيتو

وتابع نائب محافظ الغربية أن الحكومة حريصة على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وضمان تقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، داعيًا جميع المسؤولين إلى العمل بروح الفريق وتحمل مسؤولياتهم بجدية لتحقيق التنمية المنشودة في المحافظة.

الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية في تصريحه لـ فيتو

وأضاف عيسى أنه سوف يستمر في متابعة الأداء وتقييم النتائج لضمان تقديم خدمات متميزة تعكس تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم.

الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية في تصريحه لـ فيتو

وصرح نائب محافظ الغربية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عيسى أن لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا أن نقدمها له على أكمل وجه مؤكدًا ضرورة الاهتمام البالغ واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والإهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلًا (نتعاون جميعًا لخدمة المواطن في المقام الأول).

وأضاف عيسى أن رضا المواطن هو هدفه الأساسي، ليشعر أن المسؤولين في خدمته، ومؤشر النجاح بالنسبة له هو رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة له.

وأشار أيضًا إلى أن الصحافة والإعلام همزة الوصل بين المواطن والحكومة، وهدفنا خدمة الوطن والمواطنين ومساندة مؤسسات الدولة المصرية وسنعمل معًا خلال الفترة القادمة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية لكل مواطن في المجتمع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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