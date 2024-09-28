شروط إنذار الزوجة بالطاعة والفرق بينه وبين دعوى النشوز

يقع البعض في خطأ بين إنذار الزوجة بالطاعة ودعوى النشوز وهو ما نرصده في التقرير التالي، مع شروط كلا منهما ومتى يلجأ الزوج إلى إرسال الإنذار بالطاعة ومتى يلجأ لرفع دعوى النشوز.

أولًا: إجراءات رفع دعوى نشوز من الزوج ضد زوجته

- يتوجه الزوج إلى محاكم الأحوال الشخصية ويقوم بتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى فى المحكمة.

- أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.

- الحضور فى الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضى بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.

- تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.

- إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزًا ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملًا بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقًا لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.

- إذا ذكرت الزوجة أسبابًا لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.

ثانيًا: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟

- القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

-أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول فى المسكن ولم يكن خاليا من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.

ثالثًا: شروط قيام الزوج برفع إرسال إنذار طاعة للزوجة

- إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية.

- متنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر.

- ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.

رابعًا: الفرق بين إنذار الطاعة ودعوى النشوز

- إنذار الطاعة

-أعطى القانون الحق للزوج بإنذار الطاعة، وأعطى الزوجة أيضًا الحق في الاعتراض على الإنذار، ومنحها القانون 30 يومًا من تاريخ إعلانها على يد المحضر، وفي حالة عدم اعتراضها أو رفض الاعتراض الذي قدمته، تسقط عنها النفقة من تاريخ الإنذار، وبعدها يحق للزوج رفع دعوى إثبات نشوز لوقف النفقة.

-إذ لم يتم إعلانها فتكون الزوجة في هذه الحالة غير ملزمة بما لم تعلن به، وحينها يحق للزوجة طلب من المحكمة استخراج شهاده من البريد لتثبت أنها لم تستلم أي إعلانات.

-وفي حال طلب الزوج زوجته عن طريق إنذار بالطاعة، في نفس المدة التي رفعت فيها الأخيرة دعوى طلاق أو خلع، وصدر حكم فيها لصالحها، يتم رفض إنذار الطاعة من قبل المحكمة، لأنه لا يوجد طاعة لمطلقة.

-أما فى حالة إنذارها عدة مرات فتكون ملزمة بالاعتراض على إنذار الطاعة الأول فقط، لأن الإنذار الأول حقق الغرض، ويحق لها الإشارة في اعتراضها لكل الإنذارات المرسلة حال إنها كانت خلال فترات متقاربة والاعتراض ما زال منظورًا أمام المحكمة.

-وإذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة الذي طلبها به الزوج للعودة تتوقف نفقتها على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الـ 30 يومًا التي منحتها لها المحكمة للاعتراض خلالها، أما إذا اعترضت بعد مرور المدة من تاريخ الإنذار، وحكمت المحكمة عدم قبول الاعتراض على الإنذار شكلًا لرفعه بعد الميعاد، حينها توقف نفقتها من تاريخ انتهاء المدة الـ 30 يومًا، ولا تسقط النفقة إلا باعتبار الزوجة ناشزًا بحكم نهائي.

دعوى النشوز

-حالة أن الزوجة ناشز، ذلك لا يمنعها الحق فى حضانة صغارها، لكن يسقط حقها في النفقة الزوجية، ولا يسقط حقها في نفقة المتعة والمؤخر عند طلاقها.

-ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة

- ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.