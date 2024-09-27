السبت 28 سبتمبر 2024
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حوادث

التقرير الطبي للاعب نادي السكة بعد قطع يده بكرداسة والأمن يتوصل إلى الجناة

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة تعدي أشخاص على لاعب كرة قدم بنادي السكة وبتر يديه بدائرة مركز كرداسة، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الواقعة.

وكشف مصدر أمني أن رجال البحث الجنائي نجحوا في كشف هوية الجناة وسيتم القبض عليهم خلال ساعات.

وكشف المصدر أن التقرير الطبي للاعب  أثبت إصابته بقطع في أوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالأصبع الخامس.

 

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من قسم شرطة كرداسة، يفيد ببلاغ تعرض لاعب كرة قدم بنادي السكة الحديد للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين.

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البحث الجنائي أمن الجيزة لاعب كرة قدم بنادي السكة

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