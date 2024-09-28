ممر من 3 آلاف طالب واحتفالات بجامعة بنها في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

نظمت كلية التربية الرياضية بـجامعة بنها ممرًّا من 3 آلاف طالب، واحتفالات في أول يوم دراسي بجامعة بنها.

ومن المقرر أن يتم أداء تحية العلم بعد قليل بحضور الدكتور ناصر الحيزاوي رئيس جامعة بنها.



الالتزام بالجداول الدراسية والخريطة الزمنية

وفي وقت سابق، أكد رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة وتواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أكد الجيزاوي حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ونفسية صحية ومناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.