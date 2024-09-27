السيطرة على حريق اندلع في منزل بـ طوخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق بمنزل بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمنزل بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية قرقشندة بطوخ، عبارة عن دور أرضى على مساحة ٣٥٠ مترا بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فى الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.