الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "مولينيو" مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدرب آرني سلوت مدرب ليفربول جاهزية الحارس أليسون بيكر لخوض مباراة اليوم، بعد غيابه عن الجولة الماضية للإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون



تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين أن ولفرهامبتون لديه نقطة في المركز العشرين والأخير، وفاز ليفربول في مباراته في الجولة الماضية على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وأستون فيلا قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2:30 مساءً بتوقيت مصر).

آرسنال – ليستر سيتي (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

تشيلسي – برايتون (5 مساءً بتوقيت المصري).

إيفرتون – كريستال بالاس (5 مساءً بتوقيت مصر).

نوتنجهام فورست – فولهام (5:00 مساءً بتوقيت مصر).

برينتفورد ضد وست هام يونايتد (5:00 مساءً بتوقيت ومصر).

ولفرهامبتون – ليفربول (7:30 مساءً بتوقيت مصر).

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة

2. ليفربول 12 نقطة

3. أستون فيلا 12 نقطة

4. أرسنال 11 نقطة

5. تشيلسي 10 نقاط

6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

7. برايتون 9 نقاط

8. نوتينغهام فورست 9 نقاط

9. فولهام 8 نقاط

10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط

11. مانشستر يونايتد 7 نقاط

12. برينتفورد 6 نقاط

13. بورنموث 5 نقاط

14. وست هام يونايتد 4 نقاط

15. ليستر سيتي 3 نقاط

16. كريستال بالاس 3 نقاط

17. إبسويتش تاون 3 نقاط

18. ساوثهامتون نقطة

19. إيفرتون نقطة

20. وولفرهامبتون نقطة



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة