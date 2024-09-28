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خارج الحدود

أنباء عن استشهاد زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله

زينب نصر الله، فيتو
زينب نصر الله، فيتو

اغتيال حسن نصر الله، أفادت تقارير صحفية اليوم باستشهاد زينب نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الغارة الجوية التي نفذها العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية،  مقتل زينب حسن نصر الله ابنة الأمين العام لحزب الله اللبناني في الغارة الجوية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

اغتيال حسن نصر الله

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس عن مسؤول إسرائيلي كبير زعمه، أن تأكيد اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد يأتي في أي لحظة.

 

إسرائيل تستعد لرد كبير ردًّا على اغتيال حسن نصر الله

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تقديرات المؤسسة الأمنية تشير إلى مقتل نحو 300 شخص، في الهجوم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

من جانبها قال هيئة البث الإسرائيلية، إن "تل أبيب تستعد لرد كبير من إيران وحزب الله على الهجوم الذي استهدف حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 

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