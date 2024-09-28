السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

شاهد، ماذا فعل جمهور الزمالك مع 3 أهلاوية بميت عقبة؟

احتفالات جمهور الزمالك،
احتفالات جمهور الزمالك، فيتو

شهد محيط ميت عقبة التفاف عدد من جمهور الزمالك خلال احتفالهم بالفوز بكأس السوبر الإفريقي حول ٣ شباب يرتدون تيشرت القلعة الحمراء.

ورصدت عدسة فيتو إحاطة عدد من جمهور الزمالك لـ 3 شباب الأهلاوية خلال مرورهم على موتوسيكل، وتوجيه لهم النكات على هزيمتهم أمس على يد فريقهم فيما، تدخل أحد أفراد الشرطة، وقام بالتدخل حتى انصرف مشجعي الأهلي بسلامة دون وقوع اشتباكات بين الطرفين.

 

وكانت منطقة ميت عقبة شهدت استمرار احتفالات جمهور الزمالك بمحيط القلعة البيضاء، بالغناء وإطلاق الألعاب النارية، فرحًا بالفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

 

ورصدت عدسة فيتو انطلاق العديد من جمهور الزمالك في مسيرات بالسيارات والإعلام بمحيط النادي احتفالًا بالفوز.

 

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهم، على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، واضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، واضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

مباراة الأهلي أمام الزمالك 

وكانت أخطر كرات المباراة هي تسديدة وسام أبو علي التي جاءت على يمين محمد عواد لكن تصدى لها حارس الزمالك ببراعة. 

وفي الدقيقة 10 علت كرة رأسية من المثلوثي مرمى النادي الأهلي بعد عرضية من عبد الله السعيد. 

وخرج محمد هاني من ملعب المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها ليحل مكانه عمر كمال. 

وسجل وسام ابو علي  هدف التقدم للنادي الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 44 من ركلة جزاء في المباراة 

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي في الدقيقة 77. 

 

تشكيل الأهلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وجاء بدلاء الأهلي أمام الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أشرف داري،  أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING 1 Μ.A M.Awad 4 O.Gaber 2' H.Mathlouthi 3 M.Bentayg 5 H.Abdelmaguid 8 N.Dunga 22 N.Maher 19 A.El Said 2 M.Shalaby 25 A.Zizo 30 S.Jaziri SUBS El Shenawy Zenary - Hamdy Zind Shehata Shikabala Michalak - Farai Mansi - miLe DEVELOPHENTS ONIRO Rezina seven CocaCiola‎‏'‏‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

ونقلت بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض.

 

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