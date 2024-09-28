شاهد، بكاء مشجعي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

سيطرت حالة من البكاء والحزن على عدد من مشجعي النادي الأهلي، خلال وجودهم على مقاهي ميت عقبة، بعد فوز الزمالك بكأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح.

وشهدت منطقة ميت عقبة ونادي الزمالك انطلاق احتفالات لجمهور الزمالك بالغناء وأعلام النادي.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

مباراة الأهلي أمام الزمالك

وكانت أخطر كرات المباراة هي تسديدة وسام أبو علي التي جاءت على يمين محمد عواد لكن تصدى لها حارس الزمالك ببراعة.

وفي الدقيقة 10 علت كرة رأسية من المثلوثي مرمى النادي الأهلي بعد عرضية من عبد الله السعيد.

وخرج محمد هاني من ملعب المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها ليحل مكانه عمر كمال.

وسجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي الأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 44 من ركلة جزاء في المباراة.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي في الدقيقة 77.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".