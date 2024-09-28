شيكابالا عن منتقدي الزمالك: الواحد مننا بـ 100 منكم

رد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك على منتقدي الفريق خلال الفترة الماضية قبل خوض السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر mbc مصر: كنا مصدقين نفسنا وده سبب فوز الزمالك رغم كل الظروف الصعبة اللي كانت حوالينا.

وواصل: “بشكر كل اللي طلع قال الزمالك ما يسافرش هو اللي أدانا الدافع”.

وقال: "عملت فيديو مجمع فيه كل الكلام الاستفزازي اللي اتقال وفرجته لكل اللاعيبه عشان أعرفهم إيه بيتقال عليهم لتحفيزهم.

وواصل: "احنا الواحد منا بـ 20 منهم احنا الزمالك والزمالك نادي كبير وكبير على أي حد.

وقال: “600 مشجع زملكاوي اتجمعوا في غرفة واحدة لحضور المباراة وهذا كان محفز أكبر للفوز من أجل هؤلاء العاشقين”.

ورد شيكابالا على تصريحات أحمد بلال بأن الأفضل للزمالك ألا يسافر للسعودية لخوض لقاء السوبر الإفريقي: “الزمالك ليه ميسافرش؟! الزمالك كبير وأدينا خدنا الكأس”.

ومنح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولي ضربات الأهلي، واحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام ابو علي ركلة الجزاء الاخيرة للاهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.