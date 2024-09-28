مصرع شاب بطعنة نافذة وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية

شهدت قرية كفر المنصورة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مقتل شخص بطعنة نافذة وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب وإصابة شقيقه على يد جيرانه في قرية كفر المنصوري.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى موقع البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى “بهاء. ع” وإصابة شقيقه يدعى “باسم” على يد جيرانهم بسبب مشاكل الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة وتم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم بينما فر المتهمين وتكثف مباحث مركز طنطا من جهودها لضبط المتهمين.