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رياضة

طلبة: احتفال الأهلي بالتتويج بلقب الدوري قبل السوبر كان قرارا خاطئا

لاعبي الأهلي، فيتو
لاعبي الأهلي، فيتو

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن توقيت احتفال  النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قرارًا خاطئًا من قبل القلعة الحمراء.


وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جدًا للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي".


وأضاف طلبة: "مستوى مباراة الأهلي والزمالك كان تحت المتوسط وكولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي في السوبر الإفريقي".

 

 

كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

وعلي صعيد آخر منح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

 

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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