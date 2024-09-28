أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي وخسارة الأهلي اللقب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مبروك لنادي الزمالك وحظ أوفر للنادي الأهلي مباراة جميلة وسعدنا بوجود الناديين العريقين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية".

ومنح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق إن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.