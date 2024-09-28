نادي المقاولون العرب يهنئ الزمالك بلقب السوبر الإفريقي

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة لنادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بفوز فريق النادي بكأس السوبر الإفريقي.



ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للفريقين المصريين الكبيرين الأهلي والزمالك على الأداء الجيد والروح العالية وهو ما ظهر على أجواء اللقاء قبل بدايته وحتى انتهاء المباراة من روح رياضية وعلاقة رائعة بين إدارة الناديين واللاعبين والجماهير.



كما وجه نادي المقاولون العرب بالتحية إلى القائمين على تنظيم المباراة في الشقيقة المملكة العربية السعودية وحالة التلاحم الرائعة بين الشعبين وهو ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والمملكة في كل المجالات.

الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.