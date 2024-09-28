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رياضة

عمر جابر يوضح حقيقة تفكير لاعبي الزمالك في الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

علق عمر جابر لاعب نادي الزمالك، على التتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3  على حساب الأهلي بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

وقال عمر جابر في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "بطولة كنا نستحقها وهامة في بداية الموسم أمام فريق كبير، مباراة كانت مليئة بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف: عندما دفع جوميز بـ ناصر منسي وهو يلعب برأسه، كان علينا أن نرسل عرضيات كثيرة، وهذا ما حدث الحمد لله".

وأكمل: "كلنا تفاجأنا بركلة الجزاء، لاعبو الأهلي نفسهم لم يعترضوا، لم نريد الانسحاب، بل كنا نجمع أنفسنا لكي ندخل في المباراة من جديد".

وأتم: الصفقات الجديدة ممتازة جدًّا، أول مرة يلعبوا معنا في مباراة قمة وقدموا أداءً جيدًا وإن شاء الله يكونوا إضافة لنا".

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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