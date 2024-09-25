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خارج الحدود

بايدن: لا أستبعد حربا شاملة في الشرق الأوسط وهناك ضرورة لحل الدولتين

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن  الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة لكن هناك أيضًا احتمال لتسوية، مضيفًا: أستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في ظل التحضير لمبادرة جديدة تربط جبهتي غزة ولبنان.

 

بايدن: لا أتفق مع موقف نتنياهو وهناك حاجة لحل الدولتين

وشدد بايدن على الحاجة لحل الدولتين لكل من إسرائيل وفلسطين، كما قال: “لا أتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهناك حاجة لحلّ الدولتين”.

ولفت إلى أن العالم العربي يريد بقوة تسوية القضية الفلسطينية، مضيفا أنه يستخدم كل طاقة إدارته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وفق قوله.

وقبل وقت سابق ذكرت  شبكة سي إن إن، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مصادر أكدت أن  كبار المسؤولين الأمريكيين توقفوا عن بذل جهود قوية لوقف إطلاق النار في غزة.

 

أمريكا يائسة من التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة 

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المسؤولين قولهم: "أنهم اقتنعوا أنه لا توجد إرادة سياسية من حركة حماس أو إسرائيل لإنهاء الصراع".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الصراعين بغزة ولبنان يصعب فصلهما رغم إصرار إسرائيل على اعتبارهما منفصلين.

وأشار المسؤولون أنهم يقيمون الوضع المتقلب في لبنان ويحاولون فهم ما إذا كان لدى إسرائيل هدف محدد، مؤملين أن يرغم هجوم إسرائيل حزب الله على التفاوض مع تجنب أي خطأ في التقدير.

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