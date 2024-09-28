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رياضة

رضا عبد العال: ضربة جزاء الأهلي أمام الزمالك غير صحيحة

ضربة جزاء الأهلي
ضربة جزاء الأهلي أمام الزمالك، فيتو

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي غير صحيحة على الإطلاق.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن لعبة أكرم توفيق ليس بها ركلة جزاء لأن الكرة خرجت من قدمه وتدخل حمزة المثلوثي كان بعد لعب الكرة".

 

وأضاف: "ضربة الجزاء منحت فريق الأهلي الأفضلية في المباراة لبعض الوقت خلال مباراة السوبر الإفريقي ولكن الزمالك نجح في حسم نتيجة اللقاء".

كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

وعلي صعيد آخر منح موسم الرياض جائزة مالية ضخمة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق أن موسم الرياض منح الزمالك مليون ونصف دولار بخلاف جائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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