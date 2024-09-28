كولر غاضبا: نعمل ببطء وهناك أخطاء والأداء ليس جيدا

علق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على هزيمة المارد الأحمر أمام الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

وقال كولر: “لست سعيدًا بأداء اللاعبين، ونحتاج العمل بشكل أكبر للتحسن، واليوم خسرنا في مباراة تقدمنا فيها أولًا، وتراجع الأداء في آخر 15 دقيقة التي استقبلنا فيها هدفًا كلفنا الوصول إلى ركلات الترجيح التي فاز بها الزمالك”.

وأضاف: لعبنا في دوري أبطال إفريقيا مواجهتين كان الأداء فيهما جيدًا وفزنا، ولكن اليوم لم نوفق وأهدرنا العديد من الفرص وهو أمر وارد في كرة القدم.

وتابع: الجمهور والإعلام يطالبون دائمًا بالفوز ولو خسرنا تلقينا أسئلة لماذا لم نكسب.. ندرك بأننا مطالبين بالفوز دائمًا وفي الأهلي نحن معتادون الضغوطات.

وأكمل: عدنا من الإجازة وعملنا قبل 3 أسابيع.. افتقدنا الدوليين 15 يومًا.. غيابهم أثر في طريقة اللعب الجماعي في لقاء اليوم ولا بدَّ أن نعمل أكثر ولست سعيد بحركة اللاعبين هنالك بطء كبير وسنعمل على أخطائنا وتصحيحه.

ورفع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق كأس البطولة وسط احتفال اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة، وأضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.