مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه والأمن يحقق
يواصل رجال مباحث مركز أوسيم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث المركز، جمع التحريات والمعلومات حول واقعة اتهام مقاول يدعى أحمد جاد عبد الله، رئيس مجلس مدينة أوسيم بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه وخطفه هو وآخرين، في المحضر رقم 5529 جنح أوسيم.
وقال المجني عليه في المحضر إنه يستند في الواقعة على لقطات فيديو التقطتها كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تؤكد ما تعرض له من قبل المشكو في حقه وآخرين، وخطفه بدون وجه حق.
وعقب انتهاء رجال المباحث من استكمال المحضر تم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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