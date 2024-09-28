حمزة علاء خارج حسابات منتخب مصر وعواد يقترب من العودة

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لـمنتخب مصر، أن حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، لن يكون موجودًا في معسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني سيكتفي بضم ثنائي حراسة مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري.

عودة محمد عواد لمنتخب مصر

وتابع المصدر، أن محمود عواد حارس مرمى الزمالك اقترب بقوة من العودة لصفوف منتخب مصر في المعسكر المقبل، بعد تألقه في مباريات الزمالك الأخيرة واستعادة الكثير من مستواه.



أزمة في مركز الظهير الأيسر بمنتخب مصر

وبات أحمد فتوح قريبًا بشكل كبير من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، لعدم وجود البديل الكفء الذي يملك الخبرة الدولية في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب ظهير بيراميدز وإصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي وقلة خبرة محمد حمدي ظهير الزمالك المعار إليه من إنبي، وأيضا قلة خبرة كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي.

محمد هاني بقميص منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.