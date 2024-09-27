أرقام سلبية لـ محمد عواد أمام الأهلي قبل قمة السوبر الإفريقي

اقترب محمد عواد بشدة من حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المرتقبة في التاسعة مساء اليوم الجمعة بالسعودية.

وجاء ذلك بعد تعرض محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق للإصابة قبل ساعات من مباراة السوبر الإفريقي، وهو ما يعني عودة محمد عواد أساسيا في تشكيلة الزمالك المرتقبة على أن يكون محمود الشناوي حارسا بديًلا على مقاعد البدلاء، وبالتالي غياب محمد صبحي.

وفي السطور التالية نعرض أرقام محمد عواد أمام النادي الأهلي بعد ما كتب القدر مشاركته أساسيا للإصابة محمد صبحي.

أرقام محمد عواد أمام الأهلي

محمد عواد خاض 15 مباراة أمام النادي الأهلي مع مختلف الأندية تلقى 9 هزائم وتعادل في 4 مباريات فيما حقق فوزين فقط.

أولى المواجهات بين عواد والأهلي، كانت بقميص المصري البورسعيدي، وانتهت بالتعادل 1-1، أما المواجهة الأخيرة فكانت ببطولة الدوري خلال النسخة الماضية بالجولة العاشرة، وانتهت بفوز الزمالك 2-1.

وخرج عواد بشباك نظيفة مرة واحدة فقط فيما استقبلت شباكه 24 هدفا.

كيف تعامل الزمالك مع أزمة غياب محمد صبحي؟

وعلمت فيتو أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك فور معرفته بغياب محمد صبحي، عقد جلسة مع محمد عواد لتجهيزه نفسيا للمباراة.

وقال مصدر داخل الزمالك إن جوميز تحدث مع محمد عواد ودعمه نفسيا، وأكد له أنه قادر على قيادة حراسة مرمى الفريق رغم غيابه عن المشاركة خلال الفترة الماضية وأنه يثق بقدراته.

وأضاف: كما عقد لويس فيسينتي مدرب الحراس جلسة مع عواد لدعمه نفسيا وتحفيزه وإعطاءه بعض التعليمات الفنية.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “ أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا في ما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر".

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما يسعى جوميز في تحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 ملايين يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.