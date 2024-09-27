الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا بمحيط السفارة الأمريكية في عوكر

محاولة اغتيال نصر الله، فرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا مشددًا حول محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت، مساء اليوم، في ظل تصاعد التوترات والقلق من احتمالية اندلاع مواجهات أو احتجاجات، على خلفية الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت الضاحية الجنوبية.

الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا بمحيط السفارة الأمريكية

وفي وقت سابق، كشف البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان يجري مكالمة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، بينما كانت إسرائيل تشن غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتلقَ إشعارًا مسبقًا بالهجوم، مؤكدًا أن الاتصال بين أوستن وجالانت كان جاريًا أثناء تنفيذ العملية.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعطى "الضوء الأخضر" للهجوم على الضاحية الجنوبية قبل بدء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي خطوة تشير إلى متابعة نتنياهو المباشرة للعملية، نشر مكتبه عبر منصة "إكس" صورة له وهو يمسك سماعة الهاتف، مع تعليق يقول: "لحظة التصديق على القصف في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـالعنيفة وغير المسبوقة على الضاحية الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر القيادة المركزية لـحزب الله في المنطقة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الغارة كانت تستهدف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.

ووصفت "يديعوت أحرنوت" الغارات الإسرائيلية بأنها الأقوى على مدينة بيروت منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان.