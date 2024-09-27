الجمعة 27 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

140 ألف طفل يضطرون للفرار مع عائلاتهم من جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي

موجات نزوح من جنوب
موجات نزوح من جنوب لبنان، فيتو

ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير لها اليوم الجمعة، أن قرابة  140 ألف طفل اضطروا مع عائلاتهم إلى الفرار من منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وبالأمس الخميس قال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين،:"نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي

وأضاف ناصر ياسين:"مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزين عن وقف الاعتداءات على لبنان".

ومنذ عدة أيام بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية على جنوب لبنان، استهدفت المنازل والمناطق السكنية والبنية التحتية في الجنوب، مما تسبب في نزوح آلاف المواطنين.

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