طرح البوستر التشويقي للمسلسل الكوري Spice Up Our Love

أصدرت شبكة TVING البوستر الرسمي للدراما الكورية “Spice Up Our Love” بطولة الممثل Lee Sang Yi والممثلة Han Jihyun.

دراما “Spice Up Our Love” من إخراج جونج هون، ومن المقرر عرضها يوم 3 أكتوبر 2024.

قصة دراما “Spice Up Our Love” الكورية

تدور دراما “Spice Up Our Love” في إطار رومانسي خيالي عن نام جا يون (هان جي هيون)، وهي كاتبة رواية ويب مثيرة مصنفة للكبار فقط، والتي تجد نفسها بشكل غير متوقع منقولة إلى عالم قصتها الخاصة كالبطلة الرئيسية.

مسلسل من تأليف كيم هيه يونج وجو مين جونج، وبطولة لي سانج يي وهان جي هيون، ويعد الجزء من الدراما الكورية “No Gain No Love”.