وليد فواز يظهر بشخصية ضابط في "بنسيون دلال"

روجت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" للعمل المقرر طرحة بدور العرض السينمائي يوم 10 أكتوبر المقبل، بطرح البوستر الدعائي المنفرد للفنان وليد فواز المشارك في العمل.

وعلق حساب شركة الإنتاج كاتبا: "الظابط مجدى بيحاول يفهم إيه إللى بيحصل فى بنسيون دلال.. استنوه فى فيلم بنسيون دلال 10 أكتوبر بجميع دور العرض المصرية والعربية".

تدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.