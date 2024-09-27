حملات توعية مكثفة في المساجد والمدارس لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء (صور)

ينظم جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع مديريات الزراعة ومديريات التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظات سلسلة من الندوات التوعوية في المساجد والمدارس بالقرى على مستوى المحافظات.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين، وخاصة الفلاحين، بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على الصحة العامة والبيئة، وتشجيعهم على استخدام الطرق البديلة والصديقة للبيئة للتخلص من هذه المخلفات، مثل تحويلها إلى سماد عضوي أو أعلاف للحيوانات.

وأكد رئيس فرع شؤون البيئة بمحافظة البحيرة، أهمية هذه الحملة في رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن حرق المخلفات الزراعية يمثل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان والبيئة، ويؤدي إلى تدهور جودة الهواء وتلوث التربة والمياه.

وأضاف أن الندوات ستتناول بالتفصيل الأضرار الناجمة عن حرق المخلفات، وكيفية الاستفادة من هذه المخلفات بطرق اقتصادية وبيئية، كما سيتم تقديم عروض مرئية وأفلام قصيرة لتوضيح هذه المعلومات بشكل مبسط.

وأكد رئيس الفرع على دور المدارس في نشر الوعي البيئي بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الطلاب هم سفراء التغيير، ويمكنهم نقل هذه المعلومات إلى أسرهم ومجتمعاتهم، بالاضافة الى دور المساجد حيث أن الدين الإسلامي يحث على الحفاظ على البيئة والنظافة.

ودعا رئيس فرع شؤون البيئة بالبحيرة جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والمساهمة في الحفاظ على بيئة نظيفة وسليمة للأجيال القادمة.