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خارج الحدود

الاحتلال يحقق في مدى تواجد نصر الله داخل المكان المستهدف بضاحية بيروت

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

محاولة اغتيال حسن نصر الله، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يحقق ما إذا كان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، داخل المكان المستهدف بالغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة رفعت حالة التأهب للدرجة القصوى في إسرائيل بعد سلسلة الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، أملا في محاولة اغتيال حسن نصر الله .

 

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وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

جيش الاحتلال يستهدف حسن نصر الله 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان أسفل مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري في مؤتمر صحفي:نواصل استهداف مواقع  في لبنان تهدد مواطني دولة إسرائيل.

هجوم إسرائيلي كبير على الضاحية الجنوبية ببيروت 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:" قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت".

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 10 انفجارات دوت جراء سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، هي الأعنف على الضاحية الجنوبية في بيروت، مرجحا أنها كانت بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي بجهة حارة حريك

 

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