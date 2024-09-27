الحوثيون يعلنون قصف يافا وعسقلان المحتلتين

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيي سريع، قصف هدفا في منطقة يافا المحتلة وهدفا حيويا في منطقة عسقلان.

العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

وقال يحيى سريع: "لن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.. وسننفذ مزيدا من العمليات ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لإخوتنا في فلسطين ولبنان".

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بإطلاق رشقتين صاروخيتين من جنوب ‎لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى خلال نصف ساعة.