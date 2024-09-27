الحوثيون يستهدفون 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ 23 صاروخا
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، اليوم الجمعة، إن الحوثيين نفذوا عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.
جماعة الحوثي تستهدف المدمرات الأمريكية في البحر الأحمر
وقال المتحدث باسم الحوثيين: "إن العملية ضد المدمرات الأمريكية تمت بـ البحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن هذه العملية البحرية هي الأوسع في معركة إسناد "طوفان الأقصى" والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
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