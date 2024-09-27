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رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، تشكيل فريقه في مباراته أمام منافسه الوحدة المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي 

تشكيل الوحدة أمام النصر بالدوري السعودي 

رونالدو في مهمة خاصة أمام الضحية المفضلة بالدوري السعودي

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، لخوض مواجهة خاصة بالدوري السعودي  أمام ضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

الوحدة يعد الضحية الأبرز للنجم البرتغالي، منذ انضمامه إلى صفوف النصر في يناير عام  2023.

وسجل رونالدو ثمانية أهداف في شباك الوحدة منذ انضمامه إلى النصر، ليصبح الفريق الأكثر تلقيًا للأهداف في شباكه من نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق. 

وضمن قائمة الفرق التي سجل رونالدو العديد من الأهداف في شباكها، يبرز اسم الفتح والطائي، حيث سجل خمسة أهداف في شباكهما، وأربعة أهداف في شباك الاتحاد والشباب وضمك وأبها.

ترتيب النصر والوحدة بالدوري السعودي 


ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل منافسه في المباراة المقبلة، فريق الوحدة، المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط. 

الدوري السعودي، تشكيل الوحدة الرسمي أمام النصر

رونالدو في مهمة خاصة أمام الضحية المفضلة بالدوري السعودي

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الدوري السعودي، تشكيل الوحدة الرسمي أمام النصر

رونالدو في مهمة خاصة أمام الضحية المفضلة بالدوري السعودي

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