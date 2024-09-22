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ثقافة وفنون

ليدي جاجا توزع أكياس فشار على مشاهدي فيلم Joker 2

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

Joker 2، فاجأت النجمة ليدي جاجا، الجمهور، في إحدى صالات السينما في ولاية لوس أنجلوس، بظهورها، أثناء مشاهدتهم لفيلمها الجديد Joker 2، وتوزيعها عددا من أكياس الفشار عليهم.

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العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر في عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

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