القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يبحث عشاق الرياضة المصرية والعربية المواجهة الصعبة والمرتقبة بين الأهلي ضد نظيره الزمالك بقيادة، والتي ستقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي على القناة المفتوحة شبكة "بي إن سبورتس"، وقناة ام بي سي مصر.

تردد قناة "بي إن سبورتس" عبر قمر نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ترميز القناة: 2/3.

ترميز القناة: 2/3.

معدل تردد الموجة: 8PSK

تردد قنوات MBC مصر

ويمكنك استقبال تردد قناة MBC مصر 2 hd على نايل سات عبر التردد 11470 واستقطاب أفقي أما معدل الترميز 27500.

ويمكن استقبال قناة أم بي سي مصر عبر التردد 11802 افقى H معدل الترميز 27500 على القمر نايل سات أيضًا.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.