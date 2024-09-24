مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يعلن أسماء عروض دورته السابعة (صور)
أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أسماء لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في دورته السابعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وتقدمه الإعلامية شيماء منصور، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.
لجنة مشاهدة واختيار العروض المسرحية
وقد ضمت لجنة مشاهدة واختيار العروض المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما كل من: الدكتورة رانيا إبراهيم، المخرج المسرحي محمد حجاج، الدكتور عمر فرج.
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما
يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.
وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما.
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