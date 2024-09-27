جولة تفقدية لوكيل وزارة الأوقاف على مساجد الإسكندرية

قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية على بعض مساجد شرق وغرب المحافظة ياتى ذلك تحت رعاية من الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

كما تفقد خلالها إدارة (الجمرك - وسط - شرق - المنتزة)، وتابع وكيل الوزارة خلال هذه الجولة أسطح المساجد وصحنها وملحقاتها للتأكد من اعدادها ونظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن.



وقد وجه العاملين بالمساجد خلال جولته بضرورة المتابعة الدورية للأسطح والوصلات الكهربائية، والإبلاغ الفوري للمديرية في حال وجود أي مشكلة او خلل في أبنية المساجد أو ما يتعلق بها، على صعيد آخر عقدت المديرية لقاء الطفل بإدارة أوقاف الرمل بحضور قيادات المديرية والإدارة.



كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" مع الالتزام بالموضوع والوقت المحدد من قبل الوزارة.



