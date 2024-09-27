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ثقافة وفنون

مسلسل أزمات مطرب المهرجانات «مسلم» عرض مستمر، ووالدته تضعه في مأزق

مسلم
مسلم

عاد مؤدي المهرجانات “مسلم” ليتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، ولكن هذه المرة، بسبب رسالة العتاب القاسية، من والدته، والتي نشرتها عبر مواقع التواصل، والتي أكدت عدم مراعاته لها، وابتعاده عنها لفترة طويلة.

في هذا السياق، تسرد “فيتو”، تفاصيل أزمات مسلم، وحكاية دخوله النفق المظلم، بعد الحديث عن زيجاته السابقة، وخلافاته المستمرة مع المنتجين.

 

عتاب والدة مسلم 

آخر الصدمات، والأزمات التي تعرض لها مسلم، في الساعات الماضية، هو الظهور المفاجئ لوالدته، في فيديو، عبر موقع الفيديوهات الشهير “التيك توك”، والتي تحدثت فيه عن سر خلافها وغضبها من نجلها، بعد غيابه عنها أثناء دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وذلك بجانب أزمته مع أشقائه، الذين تركوا العمل معه، بسبب حديثه الغامض معهم.

وقالت والدة مسلم: إنها عانت في بداية حياتها، من أجل مساعدته على النجاح، وتفوقه في عمله، بعد وفاة والده منذ طفولته، وهو ما أثار غضبها لتركها وحيدة طوال الوقت، دون سؤال منه.

“أزمات زيجاته”

المثير للجدل، هو أن مسلم، لم تكن أزمته مع أسرته فقط، ولكن تعرض لانتقادات كثيرة، بعدما أعلن طلاقه لـ ميكا البغدادي، أم ابنه، وهو ما ظهر للحديث عنه عبر حسابه على الفيس بوك، وهنا فتح الجمهور ملف “زيجات مسلم”، حيث قال الكثير من الجمهور، إن الشهرة التي نالها في أيامه الأخيرة، كانت السبب في كثرة زواجه.

وجاء حديث الجمهور، بعدما أعلن خطبته من فتاة أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من الطلاق، وتداول الجمهور صور الخطبة التي احتفل بها في قصر البارون، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن الشعبي.

“مسلم وصدمات المنتجين”

وتعد من أبرز الأزمات مع مسلم هو خلافه مع جميع المنتجين، الذي يتعاقد معهم، منذ ظهوره على الساحة الفنية، وكانت أشهرها صراعه مع المنتج الفني “هاني محروس”، بالإضافة إلى الصراع الذي ما زال مستمرا مع المنتج السعودي سلطان الشن، والذي حذر جميع الشركات الفنية، من التعاون معه، خوفًا من تعرضهم للمساءلة القانونية.

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