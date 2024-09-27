المصرية العامة للمعارض تستضيف تجمعا لصناعة الملابس في مصر

تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض "كايرومازر & لابيچاما"، وهو أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة الملابس، لمدة ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر. يشهد المعرض حضورًا لافتًا من 500 مشترٍ دولي قادم من 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 205 شركات عارضة تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة.

أكبر تجمع لصناعة الملابس في مصر

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن معرض "كايرومازر & لابيچاما" يعد فرصة ذهبية لجميع المشاركين في صناعة الملابس للاجتماع تحت سقف واحد، حيث يتيح الفرصة للتبادل التجاري والتعاون بين الشركات المحلية والدولية.

وأضاف أن المعرض يمثل أكبر تجمع للمصانع المصرية المتخصصة في الملابس النسائية، الرجالية، والأطفال، وكذلك الملابس المخصصة للاستخدام المنزلي، القطنية، العبايات، وملابس السباحة.

منصة لتعزيز الصادرات المصرية

وأشار الماوردي إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الدولية من خلال توفير منصة تفاعلية تتيح للشركات المحلية التواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين.

وأضاف أن الدورة الحالية للمعرض تشهد زيادة كبيرة في عدد المستوردين المشاركين من مختلف الدول، ما يعكس النمو المستمر في صناعة الملابس المصرية وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.

إقبال واسع من المشترين الدوليين

يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من جانب الشركات المصرية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، إلى جانب اهتمام متزايد من المشترين الدوليين والمستوردين، الذين يتوافدون للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض للاطلاع على أحدث المنتجات المصرية، ما يعزز آفاق التعاون التجاري بين مصر والأسواق العالمية.