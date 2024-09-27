الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المصرية العامة للمعارض تستضيف تجمعا لصناعة الملابس في مصر

المصرية العامة للمعارض
المصرية العامة للمعارض تستضيف تجمع لصناعة الملابس في مصر

تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، معرض "كايرومازر & لابيچاما"، وهو أحد أبرز المعارض المتخصصة في صناعة الملابس، لمدة ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر. يشهد المعرض حضورًا لافتًا من 500 مشترٍ دولي قادم من 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 205 شركات عارضة تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة.

 

 

 

 

 

أكبر تجمع لصناعة الملابس في مصر

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن معرض "كايرومازر & لابيچاما" يعد فرصة ذهبية لجميع المشاركين في صناعة الملابس للاجتماع تحت سقف واحد، حيث يتيح الفرصة للتبادل التجاري والتعاون بين الشركات المحلية والدولية. 

 

 

وأضاف أن المعرض يمثل أكبر تجمع للمصانع المصرية المتخصصة في الملابس النسائية، الرجالية، والأطفال، وكذلك الملابس المخصصة للاستخدام المنزلي، القطنية، العبايات، وملابس السباحة.

 

 

منصة لتعزيز الصادرات المصرية

وأشار الماوردي إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الدولية من خلال توفير منصة تفاعلية تتيح للشركات المحلية التواصل مع المشترين والمستوردين الدوليين. 

 

وأضاف أن الدورة الحالية للمعرض تشهد زيادة كبيرة في عدد المستوردين المشاركين من مختلف الدول، ما يعكس النمو المستمر في صناعة الملابس المصرية وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.

 

إقبال واسع من المشترين الدوليين

يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من جانب الشركات المصرية العاملة في مجال الملابس الجاهزة، إلى جانب اهتمام متزايد من المشترين الدوليين والمستوردين، الذين يتوافدون للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض للاطلاع على أحدث المنتجات المصرية، ما يعزز آفاق التعاون التجاري بين مصر والأسواق العالمية.

 

 

 

 

افتتاح معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بمدينة نصر

رئيس هيئة المعارض يستقبل وفدا صينيا لبحث سبل زيادة التعاون المشترك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصادرات المصرية اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض الهيئة المصرية العامة للمعارض صناعة الملابس

مواد متعلقة

صناعة الملابس الجاهزة: المرأة تمثل 70% من العمالة بالقطاع

الأكثر قراءة

تردد القنوات المفتوحة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

زلزال يضرب شرق سد النهضة بإثيوبيا

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

رئيس إسكان النواب: إلغاء الاشتراطات البنائية تقضي على العشوائيات

منوعات

المزيد

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

أزمة حادة بين تركيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية تتدخل

الأطعمة المناسبة وطرق التعامل معها، كيفية تربية النسانيس في المنزل؟ (فيديو)

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ الاستعاذة من الشيطان وأحكام التلفظ بها في الصلاة

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

المزيد
الجريدة الرسمية