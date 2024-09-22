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اقتصاد

صناعة الملابس الجاهزة: المرأة تمثل 70% من العمالة بالقطاع

محمد عبد السلام رئيس
محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة،فيتو

اكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تفتح بابًا للتعاون مع جميع الجهات الحكومية والرسمية ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير مزيد من الوظائف،  وكشف عبد السلام ان المرأة تمثل نسبة تصل 70 % من العمالة في قطاع صناعة الملابس.

 تكثيف العمل مع كافة الجهات من أجل دعم خطط الدولة في توفير مزيد من فرص العمل للشباب

ومن جانبه شدد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، على تكثيف العمل مع كافة الجهات والمؤسسات من أجل دعم خطط الدولة المصرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، خاصة وأن قطاع الملابس الجاهزة  يعد أحد أهم القطاعات الموفرة للوظائف في مصر.


 وفى هذا الشأن وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون  مع احد الاندية الاجتماعية من أجل التدريب وإتاحة  1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

ويأتي هذا البروتوكول فى إطار الاهتمام بتدريب وتوظيف الشباب وإتاحة فرص عمل جديدة، في ظل التعاون البناء بين اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الملابس والنادى الاجتماعى.

 

 

و عقد النادى  اجتماع اللجنة المهنية برئاسة هبة قابل وبمشاركة واسعة من العديد من القيادات والشخصيات العامة، كما قامت جميع الاندية  الاجتماعية  بالمشاركة والتعاون.

 

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