الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

افتتاح معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بمدينة نصر

افتتاح معرض صنع في
افتتاح معرض صنع في دمياط بأرض المعارض بمدينة نصر
ads

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود.أيمن الشهابى محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى راعى المعرض، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 

محافظ القاهرة: نسعى لإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلة السكانية

محافظ القاهرة يتفقد القافلة التنموية الطبية بالسلام


ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم  أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وتمتد فعاليات المعرض عشرة أيام من ٢٦ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

 

معرض صنع في دمياط

ويضم معرض صنع في دمياط مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.
ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض ٤ غرف بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ ١١٠  ألف جنيه، وتخفيضات من ١٠ % الى٣٠% على باقى الأثاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد أبوهشيمة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة صنع في دمياط للأثاث صنع في دمياط محافظة دمياط معرض صنع في دمياط للأثاث

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس (صور)

الأكثر قراءة

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

القبض على عامل بتهمة النصب على مصطفى كامل

وزير التعليم يكشف موقفه من مدارس اللاجئين ورفض تدريس اللغة العربية بـ"الدولية"

نزلت النص، كيلو الشبت والبقدونس والكزبرة يتراجع 150 جنيهًا في سوق العبور

وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

منوعات

المزيد

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 26- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية