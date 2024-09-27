حرمان جمهور برشلونة من مباراة في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة معاقبة برشلونة بغرامة مالية، فضلا عن حرمانه من جمهوره في مباراة خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا.

ورفع عدد من مشجعي برشلونة لافتة تحمل عبارة "هايل فليك"، وهي جملة مرتبطة بالنازية، للإشادة بهانزي فليك مدرب الفريق، في مباراة البارسا ضد موناكو بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال يويفا في بيان رسمي اليوم الجمعة: "قررت لجنة الانضباط والقيم تنفيذ الإجراء الانضباطي المعلق الذي فرضته لجنة الاستئناف في 17 أبريل 2024 بسبب التصرف العنصري لجماهير برشلونة، ما يترتب عليه منع النادي من بيع تذاكر لمشجعيه خارج أرضه لمباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا".

الإجراء المعلق يُقصد به معاقبة برشلونة في وقت سابق بمنع جمهوره من حضور مباراة خارج ملعبه مع إيقاف التنفيذ، والذي تم اتخاذه بعد هجوم عنصري لعدد من مشجعي البارسا في مواجهة ضد باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

ويعني إيقاف التنفيذ أن العقوبة لن يتم تطبيقها إلا في حالة تكرر المخالفة خلال مدة محددة، وهو ما حدث في مباراة موناكو.

وبهذا لن يتمكن جمهور برشلونة من حضور المباراة المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ضد النجم الأحمر الصربي في الجولة الرابعة من المسابقة، يوم 6 نوفمبر المقبل.

وبخلاف عقوبة منع الجماهير، فرض يويفا غرامة قدرها 10 آلاف يورو على برشلونة مع حظر إضافي أيضا على بيع التذاكر لجماهيره لمباراة واحدة خارج أرضه، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 21 نقطة.

2 ريال مدريد، 17 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 15 نقطة.

4 فياريال، 14 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

6 ريال مايوركا، 11 نقطة.

7 أوساسونا، 11 نقاط.

8 ألافيس، 10 نقاط.

9 رايو فاليكانو، 9 نقاط.

10 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

11 ريال بيتيس، 9 نقاط.

12 جيرونا، 8 نقاط.

13 إشبيلية، 8 نقاط.

14 إسبانيول، 7 نقاط.

15 ليجانس، 6 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 فالنسيا، 5 نقاط.

18 بلد الوليد، 5 نقاط.

19 خيتافي، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، 3 نقاط.