ليفاندوفسكي: لامين جمال أفضل جناح في العالم ولكن

أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أن زميله في الفريق لامين جمال هو أفضل جناح في العالم، ولكن شرح بعض الأمور الأخرى أكثر أهمية حسب وجهة نظره.

وقال ليفاندوفسكي لموقع بليتشر ريبورت: "أرى لامين جمال أفضل جناح في العالم، لكن مسيرة لاعب كرة القدم طويلة للغاية، في بعض الأحيان ليس من المهم أن تبدأ بشكل جيد، لكن الأكثر أهمية هو كيفية الانتهاء".

وأضاف: "جمال يبلغ من العمر 17 عاما وعليه أن يفكر في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة وليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات، وأتمنى أن محيطه يقول له ذلك".

وأكمل: "أرى أن الجيل الجديد أمامه تحديات كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم ما أنت بطل خارق، لكن في اليوم التالي يتم الهجوم عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى له مسيرة جيدة، هو قوي للغاية، لكن ليس من المهم ما يقوله الناس الآن، الأكثر أهمية ما سيقولونه فيما بعد".

وشارك جمال مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1 برشلونة، 21 نقطة.

2 ريال مدريد، 17 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد، 15 نقطة.

4 فياريال، 14 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 13 نقطة.

6 ريال مايوركا، 11 نقطة.

7 أوساسونا، 11 نقاط.

8 ألافيس، 10 نقاط.

9 رايو فاليكانو، 9 نقاط.

10 سيلتا فيجو، 9 نقاط.

11 ريال بيتيس، 9 نقاط.

12 جيرونا، 8 نقاط.

13 إشبيلية، 8 نقاط.

14 إسبانيول، 7 نقاط.

15 ليجانس، 6 نقاط.

16 ريال سوسيداد، 5 نقاط.

17 فالنسيا، 5 نقاط.

18 بلد الوليد، 5 نقاط.

19 خيتافي، 4 نقاط.

20 لاس بالماس، 3 نقاط.