الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب على يد والده لخلافات بينهما في الدقهلية

نقل جثة شاب، فيتو
نقل جثة شاب، فيتو

 لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعدى والده عليه بالضرب لخلافات بينهما، في مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب إثر تعرضه لضرب مبرح من والده.

تفاصيل إصابات الشاب ضحية الضرب على يد والده 

 بانتقال ضباط المباحث تبين أن الشاب يدعى "توفيق ا ا " 23 عاما مقيم المنزلة ومصاب بكدمات الرقبة وآثار خنق وكدمات بالصدر  بسبب مشادة كلامية بينهما.

 

احتجاز الشاب المصاب نتيجة تعدي والده عليه 

 حيث أصيب بحالة إعياء نتيجة التعدى وتم حجزه في مستشفى المنزلة تحت الملاحظة، ولكنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

ضبط الأب المتهم بقتل نجله 
تم ضبط الأب المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

نقابة المحامين تحقق في شكوى تتهم نقيب ومجلس جنوب الدقهلية بشبهات فساد وتربح

دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالديوان العام لمحافظة الدقهلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسعار اللحوم الدوريات العالمية السياسة الخارجية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات محافظة الدقهلية مستشفي المنزلة مديرية أمن الدقهلية ونقدم لكم من خلال موقع فيتو موقع فيتو مشادة كلامية

مواد متعلقة

خطايا سياستنا المالية.. من يدفع الفاتورة؟

رغم الرسالة الناعمة، ترامب يحرج الرئيس الأوكراني

أرخص كيلو بالأسواق، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي في افتتاح مونديال الأندية

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

قائد الحرس الثوري: لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية