مصرع شاب على يد والده لخلافات بينهما في الدقهلية

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعدى والده عليه بالضرب لخلافات بينهما، في مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب إثر تعرضه لضرب مبرح من والده.

تفاصيل إصابات الشاب ضحية الضرب على يد والده

بانتقال ضباط المباحث تبين أن الشاب يدعى "توفيق ا ا " 23 عاما مقيم المنزلة ومصاب بكدمات الرقبة وآثار خنق وكدمات بالصدر بسبب مشادة كلامية بينهما.

احتجاز الشاب المصاب نتيجة تعدي والده عليه

حيث أصيب بحالة إعياء نتيجة التعدى وتم حجزه في مستشفى المنزلة تحت الملاحظة، ولكنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

ضبط الأب المتهم بقتل نجله

تم ضبط الأب المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.