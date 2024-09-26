الخميس 26 سبتمبر 2024
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سياسة

نقابة المحامين تحقق في شكوى تتهم نقيب ومجلس جنوب الدقهلية بشبهات فساد وتربح

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

تحقق نقابة المحامين العامة، في الشكوى المقدمة من ناجي فودة، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقًا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، بشأن  وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية، خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.

شكاوى فساد في النقابة الفرعية لمحامين الدقهلية 

ووفق الشكوى المقدمة، فإنه  ورد خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمحامين الدقهلية تضمن الموافقة على تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي ( جنة - سكن مصر ) بمدينة المنصورة الجديدة.

شبهة فساد في إسكان محامين الدقهلية 

وعزم  المحامي ناجي فودة، أن  النقابة الفرعية أعلنت عن الشقق وأن مدة الحجز ٤ ايام، وتلا ذلك إجراء القرعة وتوزيع جميع الوحدات السكنية المخصصة، إلا أنه تم رصد منشورات أخرى لشركات سمسرة تعلن للمواطنين عن بيع تلك الوحدات السكنية بأسعار تصل إلى ٦٠٠ ألف جنيه. 

وأكد أن عددا كبيرا جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي أعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات مالية كبيرة، الأمر الذي معه تتوافر في حق المشكو في حقهم جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات - على حد وصفه-. 

وأوضح أن بعض أعضاء المجلس أدعوا أنه قد تم تخصيص العمارات لجهات أخرى وهو ما ينافي الحقيقة، خاصة وأنه قد تأكد الشاكون من بيع وحدات مخصصة للمحامين، للتجار وشركات السمسرة بدون إعلان أو طرحها على المحامين

وعزم أن الملف برمته مملوء بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل النقابة العامة، خاصة وأن هناك استغلالا لمناصب نقابية للحصول علي عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق- وفقًا لشكواه-.

التحقيق في الشكوى 

وعقدت النقابة العامة اليوم الخميس جلسة استماع لمقدم الشكوى، وتم تحديد جلسة الاثنين ٣٠ سبتمبر لسماع أقوال نقيب جنوب الدقهلية الفرعي محمد الغمري، الذي حاولنا التواصل  معه هاتفيًا للرد ولم يتسنى لنا الوصول إليه.

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