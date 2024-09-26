دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالديوان العام لمحافظة الدقهلية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بتدشين سلسلة من الدورات التدريبيه لتنمية مهارات العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وجامعة حورس عن طريق منحة مقدمة منهم، وتستهدف سلسلة الدورات تدريب 500 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حامد البرعي ممثل وزارة الاتصالات، والدكتور محمد ممدوح المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال والتدريب بجامعة حورس، والدكتورة نيفين أبو المعاطي مدير عام مركز التدريب بديوان عام المحافظة.

وأكد مرزوق أن الدولة تسعى لتقديم كافة الدعم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للقضاء على الأمية التكنولوجية من خلال تدريب العاملين على أحدث الطرق المتقدمة في مجال الحاسب الآلي.



وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يكون لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة إدراك حقيقي بأهمية التكنولوجية والاستفادة منها من خلال الإطلاع الدائم والبحث والتعلم.

وقال إن تقدم الدول اليوم يقاس بمدى تفوقها التكنولوجي واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في العمل وكافة المجالات الخدمية والصناعية.



كما أشار المحافظ إلى أن كافة الخدمات التي سيتم تقديمها في المستقبل القريب ستتم عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق البرامج الجديدة في العمل مثل برامج الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأكد أن سبيلنا الوحيد للتطور والرقي هو الاعتماد علي تطبيق التكنولوجيا في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية والزراعية والطبية وغيرها.



وكذلك أكد المحافظ على أن بناء الإنسان وتطويره لن يتم إلا عن طريق التعليم والتدريب فهما السبيل الوحيد لتنمية المهارات البشرية.

وأشار إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الجهاز التنفيذي للدولة عن طريق تقديم الخدمات لهم على أعلى مستوى وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

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