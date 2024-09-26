محافظ الدقهلية يكرم 33 من المتفوقين رياضيا في الألعاب الفردية والجماعية

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم 33 من المتفوقين رياضيا في الألعاب الفردية والجماعية والحاصلين على بطولات عالمية ودولية وإقليمية ومحلية من أبناء الدقهلية، وذلك خلال احتفالية كبيرة أقامتها المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

ومنح "مرزوق" المكرمين دروع التفوق وشهادات التقدير وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والنائبين أحمد العوضي ووحيد فودة، عضوا مجلس النواب والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور أيمن ربيع، وطارق دهب، وكيلا مديرية الشباب والرياضة، والمحاسب إيهاب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار وحاتم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعدد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب.



وفي كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال أكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للرياضة والرياضيين في مصر، وفي عهده شهدت الرياضة بمختلف أنواعها نقلة نوعية سواء في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم أو الألعاب الفردية مثل الكاراتيه أو المصارعه أو غيرها.

وقال إن المحافظة تشرفت بما حققه هؤلاء الأبطال من بطولات محلية وإقليمية ودولية، ومن تكريمات فهم يستحقون ذلك لرفعهم راية مصر عالية خفاقة في سماء الرياضة الدولية والعالمية.

الأسرة المصرية صاحبة الإنجاز الكبير فى الرياضة المصرية

وأشار "مرزوق" إلى أن الأسرة المصرية هى صاحبة الإنجاز الكبير فى الرياضة المصرية بما تتحمله من مشاق وبما تقدمه لأبنائها من تضحيات وتبعات وما تتحمله من مسئوليات لتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم لتحقيق التفوق والتميز والنبوغ.

الدقهلية لديها طاقات إبداعية غير محدودة

وأشار إلى أن الدقهلية لديها طاقات إبداعية غير محدودة في كافة المجالات ولابد من دعم الرياضة واكتشاف المواهب.

وأكد " المحافظ " دعمه الكامل لكافة الكيانات والمؤسسات الرياضية بالدقهلية حتى يخرج أبطال يرفعون راية الدقهلية ويمثلون مصر في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة رائدة في كافة المجالات، مضيفا أنه سيقدم كل الدعم للرياضيين من أجل أن يحققوا أحلامهم وطموحاتهم ويستكملوا مسيرة العطاء من أجل رفعة اسم مصر دوما محليا ودوليا.

وخلال الاحتفالية قدمت وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الأندية الدروع لمحافظ الدقهلية عرفانا وتقديرا منهم لدعمه المتواصل للرياضة والرياضيين بالدقهلية.

الجدير بالذكر أن برنامج الاحتفالية تضمن استعراض فيلم تسجيلي أعدته مديرية الشباب والرياضة عن الإنجازات التي حققتها خلال الـ6 شهور الأخيرة والمشروعات الجاري العمل حاليا وعلى رأسها مشروع تطوير استاد المنصورة.