الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عمرها أقل من سنة، شمس آل علوي أجمل مهر بمهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو)

شمس آل علوي أجمل
شمس آل علوي أجمل مهر في مهرجان الشرقية للخيول العربية، فيتو

مهرجان الشرقية للخيول العربية 28، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية كثيرة بالإضافة إلى تشرفها بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

قائمة بأغرب أسماء الأحصنة المشاركة في مسابقات جمال الخيل العربية بالشرقية

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل

هذا وقد واصل مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.
 

وكان محافظ الشرقية قد أناب المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح ) للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 42 حصان عربي من جنسيات ( مصر - السعودية - الإمارات - الكويت - قطر) بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو

النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة جمال الخيل بمجموعة الأمهار

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة جمال الخيل بمجموعة الأمهار أقل من سنة حيث فاز المهر شمس آل علوي بالمركز الأول وفاز المهرنسرالعلاء بالمركز الثاني، وفاز المهر جميل الفاتنات بالمركز الثالث، وفاز المهر بنور فريندز بالمركز الرابع وفاز المهر سندباد الفريدة بالمركز الخامس.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو1

وجاءت نتيجة مسابقة جمال الخيل بالمجموعة السابعة (أ) أمهار عمر سنة بفوز المهر أن تي كي زين بالمركز الأول وفوز المهر أنور الفريدة بالمركز الثاني، وفاز المهر جاد الجونيور بالمركز الثالث، وفوز المهر زين الطائف بالمركز الرابع وفوز المهر كارم الفريدة بالمركز الخامس.
 

وفي مسابقات المجموعة السابعة (ب) أمهار عمر سنة فاز المهر جاسر العاصمة بالمركز الأول والمهر سيف الظريف بالمركز الثاني والمهر جميل سيتاديل بالمركز الثالث والمهر أيوب الحمد بالمركز الرابع.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو2

وفي المجموعة الثامنة (أمهار عمر 2-3 سنوات) فاز المهر رحال الصافنات بالمركز الأول والمهر بيلي آل مي  بالمركز الثاني والمهر شامخ العلوي بالمركز الثالث والمهر تميم نازاد بالمركز الرابع والمهر زين الجود بالمركز الخامس.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو3

وفي المجموعة التاسعة (أمهار عمر 3-4 سنوات) فاز المهر شهريار الفجر بالمركز الأول المهر ورد الجونيور بالمركز الثاني والمهر العديد الدار بالمركز الثالث والمهر محفوظ العراب بالمركز الرابع.
 

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل، فيتو4

وجاءت نتيجة المجموعة العاشرة (طلائق) عمر 4-8 سنوات بفوز الحصان فزاري حورس بالمركز الأول والحصان زاد الخير بالمركز الثاني والحصان نشوان الشناوي بالمركز الثالث والحصان أبو هيبة الرجاء بالمركز الرابع والحصان شاهر الفريدة بالمركز الخامس.
 

وفي مسابقات المجموعة الحادية عشر (طلائق) من عمر 7 سنوات فأكثر فاز الحصان يسيل بالمركز الأول والحصان نورالدين السبيل بالمركز الثاني والحصان كريم الحمد بالمركز الثالث والحصان عز الدار بالمركز الرابع.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل، فيتو4

شارك نائبة محافظ الشرقية في توزيع الجوائز علي الفائزين الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ونائب المستشار العسكري للمحافظة والدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الشرقية للخيول العربية انطلاق مهرجان الخيول بالشرقية هيئة تنشيط السياحة ​وزارة الشباب والرياضة اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

استعدادات مواجهة السوبر الإفريقي مستمرة.. كولر يجهز مفاجأة للزمالك.. جوميز يلجأ للصفقة الجديد في الظهير الأيسر.. والقلق يسيطر على جماهير القطبين

شبانة: اتهام أحمد سليمان بتسريب مران الزمالك أمر غريب جدا

نائب محافظ الأقصر: الدولة المصرية تولي اهتماما بصحة المرأة والطفل والأجنة قبل الولادة

سيارات فولفو تكسر حاجز الـ 4 ملايين جنيه

شاهد، برومو مسلسل مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك وهدى المفتي

عصام النجار: الرقابة على الصادرات حاصلة على الاعتماد الدولي في عدة مجالات

الدوري الأوروبي، فوز فنربخشة ورينجرز على سانت جيلواز ومالمو

الأكثر قراءة

ملوك الذهب في العالم .. ثرواتهم بمليارات الدولارات وبينهم صراع ساخن على المعدن الأصفر وبعضهم يقدر يؤثر في اقتصاد الكرة الأرضية (فيديوجراف)

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

نشرة الأخبار، عالمة فلك تتنبأ بفوز الأهلي بالسوبر الأفريقي بعدد كبير من الأهداف، صاروخ حوثي يستهدف تل أبيب

شبه نتنياهو بـ هتلر، أردوغان يثير غضب النمسا، وأنقرة: "متواطئون في إبادة الفلسطينيين"

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27-9-2024 في مصر

معتز إينو: مباراة الأهلي والزمالك ليس لها معايير لكن الأحمر يتفوق فنيا

طن اليوريا يتراجع 944.5 جنيه، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

اليوم، بدء غلق كلي للطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب لوصلة المريوطية

منوعات

المزيد

كندا تكشف فضيحة بطلها مؤدي أغنية كأس العالم 2010

تعرض طائرة مدنية بطرابلس لخلل أثناء تحليقها، والخطوط الليبية توضح التفاصيل

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ملوك الذهب في العالم .. ثرواتهم بمليارات الدولارات وبينهم صراع ساخن على المعدن الأصفر وبعضهم يقدر يؤثر في اقتصاد الكرة الأرضية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية