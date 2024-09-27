عمرها أقل من سنة، شمس آل علوي أجمل مهر بمهرجان الشرقية للخيول العربية (فيديو)

مهرجان الشرقية للخيول العربية 28، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية كثيرة بالإضافة إلى تشرفها بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل

هذا وقد واصل مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.



وكان محافظ الشرقية قد أناب المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح ) للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 42 حصان عربي من جنسيات ( مصر - السعودية - الإمارات - الكويت - قطر) بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو

النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة جمال الخيل بمجموعة الأمهار

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة جمال الخيل بمجموعة الأمهار أقل من سنة حيث فاز المهر شمس آل علوي بالمركز الأول وفاز المهرنسرالعلاء بالمركز الثاني، وفاز المهر جميل الفاتنات بالمركز الثالث، وفاز المهر بنور فريندز بالمركز الرابع وفاز المهر سندباد الفريدة بالمركز الخامس.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو1

وجاءت نتيجة مسابقة جمال الخيل بالمجموعة السابعة (أ) أمهار عمر سنة بفوز المهر أن تي كي زين بالمركز الأول وفوز المهر أنور الفريدة بالمركز الثاني، وفاز المهر جاد الجونيور بالمركز الثالث، وفوز المهر زين الطائف بالمركز الرابع وفوز المهر كارم الفريدة بالمركز الخامس.



وفي مسابقات المجموعة السابعة (ب) أمهار عمر سنة فاز المهر جاسر العاصمة بالمركز الأول والمهر سيف الظريف بالمركز الثاني والمهر جميل سيتاديل بالمركز الثالث والمهر أيوب الحمد بالمركز الرابع.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو2

وفي المجموعة الثامنة (أمهار عمر 2-3 سنوات) فاز المهر رحال الصافنات بالمركز الأول والمهر بيلي آل مي بالمركز الثاني والمهر شامخ العلوي بالمركز الثالث والمهر تميم نازاد بالمركز الرابع والمهر زين الجود بالمركز الخامس.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل،فيتو3

وفي المجموعة التاسعة (أمهار عمر 3-4 سنوات) فاز المهر شهريار الفجر بالمركز الأول المهر ورد الجونيور بالمركز الثاني والمهر العديد الدار بالمركز الثالث والمهر محفوظ العراب بالمركز الرابع.



مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل، فيتو4

وجاءت نتيجة المجموعة العاشرة (طلائق) عمر 4-8 سنوات بفوز الحصان فزاري حورس بالمركز الأول والحصان زاد الخير بالمركز الثاني والحصان نشوان الشناوي بالمركز الثالث والحصان أبو هيبة الرجاء بالمركز الرابع والحصان شاهر الفريدة بالمركز الخامس.



وفي مسابقات المجموعة الحادية عشر (طلائق) من عمر 7 سنوات فأكثر فاز الحصان يسيل بالمركز الأول والحصان نورالدين السبيل بالمركز الثاني والحصان كريم الحمد بالمركز الثالث والحصان عز الدار بالمركز الرابع.

مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 فعالياته في مسابقة جمال الخيل، فيتو4

شارك نائبة محافظ الشرقية في توزيع الجوائز علي الفائزين الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ونائب المستشار العسكري للمحافظة والدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

