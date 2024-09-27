"عطرة رباب" تفوز بجائزة أحسن فرس بهرجان الخيول العربية بالشرقية

مهرجان الشرقية للخيول العربية 28، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمًا بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد، ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 120 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر)، إضافة إلى 67 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفعاليات، ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28

وفي هذا الإطار اختتمت مسابقات جمال الخيل، والتي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 بقرية الفروسية بمدينة بلبيس تباري فيها 121 من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الجنسيات العربية، حيث قام الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بتسليم الجوائز للفائزين في تصفيات بطولات ( المهرات عمر سنة - المهرات - الفرسات - الأمهار عمر سنة - الأمهار - الطلائق) في حضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ونائب المستشار العسكري للمحافظة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والدكتورة رشا حسن رأفت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة والتي جاءت كالآتي:-

في بطولة المهرات عمر سنة فازت المهرة منار رباب بالجائزة الذهبية والمهرة سمحة الأوصاف بالجائزة الفضية والمهرة غزالة المقاوم بالجائزة البرونزية.

وفي بطولة المهرات فازت المهرة سكر آل علوي بالجائزة الذهبية والمهرة أجمل سارة رباب بالجائزة الفضية والمهرة أميرة بستان خضر بالجائزة البرونزية.

وفي بطولة الفرسات فازت الفرس الأمورة دره بالجائزة الذهبية والفرسة عطرة رباب بالجائزة الفضية والفرسه مريومة العاصمة بالجائزه البرونزية.

المهر سيف الظريف يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان الخيول العربية

وفي بطولة الأمهار(عمر سنة) فاز المهرسيف الظريف بالجائزة الذهبية والمهر أن تي كي زين بالجائزة الفضية والمهر جاسر العاصمة بالجائزة البرونزية.

وفي بطولة الأمهار فاز المهر رحال الصافنات بالجائزة الذهبية والمهر بيلي آل مي بالجائزة الفضية والمهر ورد الجونيور بالجائزة البرونزية.

وفي بطولة الطلائق فاز الحصان فزاري حورس بالجائزة الذهبية والحصان نور الدين السبيل بالجائزة الفضية والحصان بسيل بالجائزة البرونزية.

فوز الفرس عطرة رباب بجائزة أحسن فرس في البطولة

كما شهدت الفعاليات إعلان فوز الفرس عطرة رباب بجائزة أحسن فرس في البطولة وفوز الحصان فزاري حورس بجائزة أحسن حصان في البطولة وكذلك فوز العارض خليل إبراهيم عبد المجيد بجائزة أحسن عارض في بطولة جمال الخيل.

وفي نهاية فعاليات مسابقات جمال الخيل قدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية الشكر لحكام البطولة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فعاليات المسابقة والتي تميزت بالشفافية والمهارة والخبرة التحكيمية العالية.