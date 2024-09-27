الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

مرور القاهرة: غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين

شارع الروضة
شارع الروضة

 قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق "محطة الروضة" بالقاهرة. 

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع مترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة بالقاهرة، مما يستلزم غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين بداية من تقاطعه مع شارع متحف المنيل وحتى تقاطعه مع شارع عبد العزيز آل سعود مع إستكمال أعمال التحويلات المرورية بمحطة المنيل.

وقال مصدر أمني: يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا إبتداءً من الساعة 12,05 صباحًا من اليوم الجمعة الموافق 27 /9 /2024 ولمدة "30 يومًا".

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ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

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