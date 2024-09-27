الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

بعد تداول مقطع صوتى..
بعد تداول مقطع صوتى.. القبض على طبيبين بالأقصر

 ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على طبيبين بالأقصر تحدثا حول طرق التحرش بالمريضات أثناء الكشف الطبى عليهن.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع صوتى على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن محادثة بين طبيبين بمحافظة الأقصر يتحدثان حول طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقع الكشف الطبى عليهن.

 

قصة تحرش الأطباء بالمرضى فى الأقصر 

وأمكن تحديد وضبط الطبيبين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قالت إنها بدأت تحقيقا واسعا بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عددا من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.

وأوضحت النقابة أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وتواصل نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لأحد الشباب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك.

وشددت النقابة، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

وأكدت النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضاءها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للجنة تحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

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