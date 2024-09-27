الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

ميكروباص يصطدم بقائد دراجة نارية وسيارة آخرى تدهسه في مصر الجديدة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 اصطدمت سيارة ميكروباص، بـ قائد دراجة نارية مما أسفر عن إصابته فيما قامت سيارة آخرى بدهسه بمنطقة مصر الجديدة؛ وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سائقين لقيامهما بالاصطدام بأحد الأشخاص مما أسفر عن وفاته. 
 

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 تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.


 

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بالسيارة"ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا وإصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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