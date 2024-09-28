5 أسهم تتصدر السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بدون الصفقات بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة أسهم السوق الرئيسي المتداولة بالبورصة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة تداول بلغت 349.7 مليون جنيه.

- مجموعة اي اف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 221.9 مليون جنيه.

- بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 209 مليون جنيه.

- البنك التجاري الدولي مصر بقيمة تداول بلغت 201 مليون جنيه.

-ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة تداول بلغت 175 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.

